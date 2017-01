A dos años de su retiro, Riquelme aseguró que no extraña el fútbol

El exmediocampista de Boca Juan Román Riquelme afirmó este miércoles que se siente "de maravillas", al cumplirse dos años de haber dejado la práctica profesional del fútbol y dijo sentirse "una persona normal" dado que no extraña estar dentro de una cancha.





"Es medio raro, pero no extraño el fútbol. Igual me siento de mil maravillas, ahora debo encontrar las cosas que me hacen bien y creo que mi retiro lo hice en el momento justo, porque tuve la suerte de defender los colores de Boca como quería y conseguí mucho más de lo que esperaba", indicó Riquelme en declaraciones a Fox Sports.





El ídolo " xeneize " dijo que "era más fácil quedarme y jugar los 30 partidos que me quedaban para alcanzar a (Roberto) Mouzo (con más presencias con la camiseta boquense), pero no iba a cambiar nada".





A dos años de su retiro de la actividad profesional, Riquelme, de 38 años, indicó "Me siento una persona normal, lo que me hizo muy bien es tener mis amigos en Don Torcuato y vivir siempre acá".





Riquelme aclaró que el partido de despedida será "casi seguro que en diciembre" de este año, y agregó que quiere tomarse un tiempo "para armarlo bien", pero reconoció que a veces piensa "que no merezco tanto".





Por ese motivo aclaró que el sábado irá a Mar del Plata para ver el Superclásico entre Boca y River y seguramente hablará con el presidente Daniel Angelici sobre el partido despedida.





"Voy a ver si el presidente tiene un momento para tomar mate. le voy a pedir que se afeite, que se hace el pendejo", bromeó el ídolo auriazul.









Centurión y la camiseta número diez





En tanto, al ser consultado sobre el hecho de que Ricardo Centurión le pidió a Guillermo Barros Schelotto utilizar la camiseta número 10 que lució hace poco Carlos Tevez y que durante muchos años fue su propiedad, Riquelme dijo que "a los jugadores de fútbol hay que dejarlos que disfruten".





"Si Boca no hubiera jugado bien iban a decir que les faltan jugadores de categoría. Hay que dejarlo tranquilo (a Centurión) No podemos pensar que Centurión en dos días va a hacernos olvidar de todos los que estuvieron antes", afirmó.