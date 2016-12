Advertencia de la CGT: "De ninguna manera aceptamos que se pague el bono en cuotas"

El integrante del triunvirato de la CGT, Héctor Daer, afirmó que "de ninguna manera" la central obrera aceptará que el bono extraordinario de fin de año "se pague en cuotas", ya que "de eso nunca se habló", e insistió en que "hoy los trabajadores están peor que hace un año atrás".



"Nosotros no aceptamos que se pague el bono en cuotas, eso nunca se discutió en la reunión de la Mesa del Diálogo, por eso me asombran las palabras de (el ministro de Trabajo) Jorge Triaca", dijo Daer en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red.



Días atrás, Triaca planteó que los sindicalistas habían sido "comprensivos" con los empresarios que afirmaban no poder pagar un bono de fin de año, y para que aquellos que "no lo puedan afrontar en un solo pago lo puedan pagar en dos o tres pagos".



En ese sentido, el dirigente del gremio de la Sanidad destacó que desde el sector sindical se propició en esa mesa de diálogo "un derecho para todos los trabajadores", por lo que "cada una de las organizaciones sindicales y cada Cámara empresaria tendrá que adecuar para ver si van por arriba con el monto del bono", cuyo piso fue fijado en $ 2.000.



"Generamos el derecho para que se cobre antes de fin de año un bono de $ 2.000 como base, que se puede incrementar en aquellos lugares u empresas o cámaras que lo puedan hacer. De lo demás no se habló en absoluto", insistió el dirigente y argumentó que la compensación extraordinaria "responde a que en Argentina estamos viviendo en una emergencia social".



"No es que nosotros queremos frenar o contener la protesta social, lo que pasa es que viene una discusión complicada, estamos en una emergencia social porque cae el empleo en la Argentina", remarcó.



Por último, y consultado sobre la economía y la situación de los trabajadores a casi un año de la asunción del gobierno de Cambiemos, Daer afirmó que "los trabajadores estamos peor, no tengan dudas".



"Hubo un ajuste duro; y hay caída del poder adquisitivo de los trabajadores. Si aumentó la pobreza, hay menos trabajadores con empleo, hay enfriamiento del consumo y una brutal caída del poder de compra de los trabajadores, obvio que estamos peor que hace un año atrás", concluyó.



Por su parte, el secretario de prensa de la CGT, Jorge Sola, calificó de "insuficientes" los $ 2.000 de bono de fin de año, y reiteró que desde la visión de la central obrera es solo un piso para que cada sector negocie el monto final.



"Cada sector de acuerdo a sus circunstancias, recorrerá el camino para ver el bono que se aplicará a cada trabajador teniendo como referencia esos $ 2.000 no remunerativos", dijo Sola en declaraciones a "Levantado de Diez", programa que se trasmite por Radio 10. En ese sentido, añadió: "La situación es variable y por supuesto que el bono es insuficiente. Es sólo una base para tener en cuenta. Son algunas situaciones por las que el mercado está pasando".



Para Sola "los gremios hemos empezado a reclamar lo que compense la pérdida". Y consideró que "hay actividad y gremios que están defendiendo palmo a palmo el puesto de trabajo, como el caso de los textiles o el gremio del calzado. Ahí hay una problemática que tiene que ver con el puesto de trabajo. Allí el bono de $ 2.000 empieza a tener otra resonancia".



"Falta una herramienta fundamental que es cuando se discute salarios como lo es la previsibilidad. Hasta hace días, ni el Gobierno ni los empresarios reconocían que el salario había perdido contra la inflación", comentó Sola, quien recordó que "hay gremios que han cerrado por casi 40% y otros por menos de 35%".