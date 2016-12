Alertaron que narcos elaboran éxtasis trucho con antigripales para venderlo a barato en boliches

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos alertó que bandas narcos están detrás de la fabricación de pastillas truchas de éxtasis y que se preparan para vender el producto durante el verano, sobre todo en los principales boliches de los centros turísticos.



"Faltan apenas unas pocas semanas para que arranque la temporada fuerte de las discotecas. Están haciendo un desastre en el mercado, y lo que pedimos a las autoridades gubernamentales que los farmaceúticos podemos trabajar en conjunto con los especialistas antinarcóticos del Estado y aportar mucha información, con el objetivo primordial de evitar tragedias y ayudar a terminar con el lucro horrible del narcotráfico", Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB).



Esta el caso de un joven de 21 años, que entra a una discoteca del Conurbano y a los pocos minutos un sujeto le ofrece abiertamente pastillas de éxtasis "al mejor precio".



El muchacho sabe que una dosis de esa sustancia tiene un costo de unos 400 pesos de promedio, pero el vendedor se la ofrece por apenas 150.



Tras comprar y luego de un rato de ingerida, tiene una sensación de euforia pero seguida por una fuerte descompensación.



No lo sabía, pero adquirió una versión "trucha" de la conocida droga de diseño, hecha con "picadura de antigripales", en el marco de un nuevo negocio del narcotráfico. Peretta denunció que "el narcotráfico viene desarrollando una fuerte estrategia para adquirir o apoderarse muchas veces mediante robos de partidas de antigripales y también antialérgicos, cuyos componentes picados son la base de lo que se comercializa en discotecas como droga de diseño o éxtasis", según publicó Diario Popular.



Fuentes sanitarias de la provincia de Buenos Aires indicaron que vienen registrando en las últimas semanas un ascenso alarmante de "intoxicaciones" de jóvenes por la ingesta de pastillas que supuestamente son drogas de diseño, cuando en realidad se trata de versiones falsas comercializadas a mucho menor precio.



Peretta sostuvo, en ese sentido, que "los narcos siempre tratan de maximizar sus ganancias, y no les importa absolutamente nada, mucho menos la salud de los jóvenes, y ahora están usando antigripales para fabricar éxtasis trucho", precisando que "utilizan a mucha gente para conseguir el producto farmacológico, ya sea comprando en negocios con el método hormiga, o bien mediante técnicas delictivas como robo a farmacias, camiones o incluso en connivencia con gente de los laboratorios".



El pasado 15 de abril, se realizó la denominada fiesta electrónica "Time warp" en las instalaciones del predio Costa Salguero.



Allí, se comercializó una pastilla que supuestamente era una droga de diseño, pero que terminó por causar la muerte de cinco jóvenes y gravísimos problemas de salud en muchos otros.



La noche del drama, varios vendedores ofrecían "Superman", como se llamó a la sustancia.



A pesar de esta situación, que destapó una vez más la ausencia de escrúpulos en el negocio de la noche, el consumo de pastillas en las discotecas no se detiene.



"Lo que producen estas pastillas es el efecto estimulante que buscan quienes las consumen. Lo que estamos observando es que se viene generando una enorme industria alrededor de los antigripales para la producción de pastillas. Ya tuvimos años atrás el descontrol con la efedrina, y ahora estamos alertando a las autoridades que el narcotráfico descubrió esta variable para seguir haciendo negocios oscuros, a costa de la salud de la población", sostuvo Peretta.