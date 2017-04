Alfonsín: "En el 2019, el radicalismo tiene que poner al presidente de la República"

El diputado nacional Ricardo Alfonsín (UCR) dijo hoy que en las elecciones presidenciales del 2019 el radicalismo debe "poner al presidente de la República" y no descartó su eventual postulación a ese cargo.



Alfonsín sugirió además que es uno de los dirigentes que más miden en las encuestas bonaerenses aunque deslizó que "no" lo dirá "expresamente para evitar el autombobo".



El dirigente puntualizó también que "no quiero ser candidato excepto si vamos a unas PASO, que es lo mejor que le podría pasar a Cambiemos, pero la gente del PRO no quiere", lamentó.



El hijo del ex presidente Raúl Alfonsín indicó luego que está "preparándose para el 2019. Ya fui diputado dos veces, y vamos a ver cómo hacemos para que la UCR vuelva a tener una propuesta progresista. Que sea yo el candidato es sólo una interpretación posible", afirmó en declaraciones a Radio Cooperativa.



Según Alfonsín, el radicalismo debe ser "recompuesto" para lo que consideró necesario "trabajar con frentes que sean ideológicamente coherentes" y sumó en ellos al PRO, "si decide acompañar nuestros programas".



"En el caso de Cambiemos, en realidad no hubo acuerdo programático, sino republicano. Ahora, nos estamos dando cuenta de que gobernar es mucho más", opinó.



El diputado interpretó en esa línea que "gobernar es definir la distribución del ingreso, la estructura impositiva, es definir el rol del Estado en el economía. Es un montón de cosas, mucho más que defender la República, y en eso el frente Cambiemos reunió cosas que piensan distinto".



Por eso pugnó por "hacer flamear las banderas históricas del partido" y evitar la "actitud del convidado de piedra".



Alfonsín valoró lugo al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al decir que en el caso de la detención de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, el mandatario provincial "es independiente de la Justicia" y puntualizó que "él no dictó sentencia ni puede dictar nada porque es un caso que corresponde a otro poder del Estado".