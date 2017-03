Alfonsín: "Los paros complican al Gobierno, pero más lo hace la suba injustificada de precios"

El diputado nacional Ricardo Alfonsín aseguró hoy que es "claro" que los paros "complican" al Gobierno, pero advirtió que "complica más la suba injustificada de los precios".



"Claro que los paros complican. Pero complica más al Gobierno la suba injustificada de los precios", sostuvo el legislador del bloque radical en la Cámara baja.



En diálogo con Radio Con Vos, el expresidente del Comité bonaerense de la UCR consideró que el paro general que realizará la CGT el próximo 6 de abril "es legítimo", pero aclaró que "no va a resolver el problema" y resaltó que "el mejor camino para resolver este problema es el diálogo".



"Cuando me preguntan si las huelgas complican la gobernabilidad o generan mayores problemas en el Gobierno, yo les pido que pongan la mirada también sobre ciertos sectores del empresarios, sobre los que tienen poder de mercado, que se han manejado con los precios de manera irresponsable generando una inflación que corre a la gente a la pobreza, a la indigencia. Eso es mucho más dañino que una huelga o una marcha", se quejó.



En ese sentido, el hijo del expresidente Raúl Alfonsín le pidió a las autoridades del Comité Nacional de la UCR, encabezado por el santafesino José Corral, que le reclame al Gobierno que "se institucionalice un acuerdo social y económico para que en conjunto con la política puedan decidir de qué manera se superan las dificultades de la coyuntura, de qué manera se piensa el futuro y qué medidas hay que tomar para que ese futuro se pueda realizar".



Finalmente, afirmó que "hay sectores que son irresponsables en la Argentina, que son inmaduros. Son esos que dicen ´aunque esté bien, yo voy a oponerme´. No sólo existen en la oposición de hoy, sino que también en la de antes".



Sin embargo, aclaró que "son absolutamente minoritarios y no tienen ninguna posibilidad de generar desestabilizaciones o complicar la acción de Gobierno".