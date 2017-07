Ana María Suárez: Tragedia de Mendoza: "No quiero que muera más gente"

Ana María Suárez - madre de Claudio Giménez, profesor de la tragedia de Mendoza 27-06.mp3



Luis Novaresio habló con la madre de Claudio Giménez, Ana María Suárez, profesor de la tragedia de MendozaREPASÁ LAS MEJORES FRASES"Desde ayer estamos muy tristes, no nos han dado contención, entre nosotros nos contenemos, estamos al lado de Claudio, él no está bien, aunque lo salvaron. Está quebrado, pero no lo pudieron operar."AUDIO DE LA NOTA-"Cada dos - tres meses él contaba el sacrificio que se hacía para llevarlos de viaje. No es habitual que se contrate esta empresa."-"Yo no hablé con mi hijo el tema de la contratación, uno habla de otras cosas con los hijos. Uno toma un remis y cree que está habilitado, no le pregunta por el carnet."-"No quiero que muera más gente. Viajó mi hijo mayor, porque yo no estoy en condiciones. Claudio está delicado."