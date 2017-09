Andrea Antico - Cuñada de Santiago Maldonado 19-09.mp3

"Nos parece que los allanamientos desvían el foco de la búsqueda de Santiago Maldonado, nosotros creemos que tiene que ver más por gendarmería que con la Comunidad Mapuche."-"Nosotros queremos que se encuentre a Santiago, el Juez no investigó en tiempo y forma, en este momento el aprovechamiento político no nos importa."-"Pasamos por muchos estadios, enojo, llanto, bronca. Sergio está enojado porque se cambia el eje."-"El Juez quiso hacer creer que ayer iba a encontrar a Santiago y no fue así."-"Con la fiscal hemos tenido un episodio que nos nos quiso atender porque Sergio le había dicho algo y después nos atendió. Al juez lo vimos dos veces en est os casi 50 días. No nos sentimos acompañados. Ayer a Sergio no lo dejaron participar del rastrillaje, ni tampoco a la defensoría ni a los abogados querellantes."-"Nosotros pedimos la recusación del Juez Guido Otranto, no es imparcial, se perdió mucho tiempo, queremos que se vaya de la causa."-"Si estuviéramos equivocados también nos parece grave que diga que Santiago está ahogado. Se debe indagar a todos los gendarmes pero eso no se hace. Esto viene complicado desde el Poder Judicial, la Ministra de Seguridad, y los Ministros que nos están ninguneando."-"No sé si están encubriendo a Gendarmería, lo que veo es que no están haciendo lo que se debe."- Les creen a los testigos de la Comunidad: "Nosotros nos enteramos el 2 de la desaparición de Santiago, los testimonios de la comunidad siempre fue ron los mismos, por eso confiamos. El testimonio de los gendarmes era primero no fui al río, después algunos bajaron, no había nadie después le tiraron una piedra, no llevaron armas y después aparecen armas. La Ministra de Seguridad dice que no fueron los gendarmes. De un lado cambia todo el tiempo y del otro no. Por eso desde un principio creemos en la Comunidad, ellos nos avisaron."-"Los papás de Santiago no quieren hablar con nadie, la mamá lo espera todos los días. La mamá está esperanzada."-"Estamos shockeados y a cada uno le toca lo que le toca, ahora nos toca pelearla por Santiago."