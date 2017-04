Angelici tiró una bomba e ilusionó a los hinchas de Boca

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, reconoció que irá a la carga para retener al mediocampista Ricardo Centurión y repatriar a Carlos Tevez del fútbol de China, al afirmar que el club tiene "dinero suficiente para ambos".



Angelici salió a calmar el acalorado debate que se generó a partir de la confirmación de que la cláusula de salida de Carlos Tevez del fútbol de China era una cifra muy similar a la opción de compra que tiene el "Xeneize" por Ricardo Centurión.



"Mi idea es tener a Tevez y a Centurión, los dos. Boca tiene el dinero suficiente para los dos", lanzó Angelici, para zanjar la discusión e ilusionar a los hinchas de cara al segundo semestre y la próxima Copa Libertadores.



Respecto al regreso de Tevez, Angelici adelantó: "En agosto tengo programado un viaje a China, seguro que lo voy a ver, aunque no viajo por ese tema. Tengo una excelente relación con él, hablo cada tanto. Su preocupación era la adaptación de su familia y está contento con eso, pero la liga no es de alta competencia como él está acostumbrado".



Y agregó: "No sé cómo está él, sé que la familia, los chicos se han adaptado bien. El de China no es el fútbol de alta competencia al que estaba acostumbrado. Es un gran profesional. En agosto voy a tener más precisiones sobre si se dan o no las condiciones para que Carlos vuelva".



En una entrevista con ESPN, el "Tano" explicó, sobre la situación de Centurión: "Cuando llegue el momento nos reuniremos con San Pablo (dueño de la mayor parte del pase) para ver la posibilidad de una negociación, sea extender el préstamo, comprar una parte o incluir otros jugadores en las tratativas".



Angelici aclaró que si bien conoce la "importancia" de Centurión dentro de la cancha, el costo de la opción es "excesivo" para el fútbol local.



"Son 6,4 millones de dólares más impuestos, estaríamos casi en 9 millones. Lo bueno es la edad y la posibilidad de recuperar la inversión, es el análisis que hacemos. Sin ninguna duda es un jugador que tiene jerarquía para jugar en Boca, lo ha demostrado y ahora, con esta lesión, el equipo lo siente", dijo el presidente, que tomará una decisión hacia "fines de mayo".



Por otra parte, el presidente también avisó que esas no son las únicas gestiones que hará el club: "La idea es mantener el equipo, no tenemos necesidad de vender a nadie. Habrá que traer un reemplazante para Bentancur, que ya está vendido, y si viene una oferta por Pavón tiene que ser muy buena. Vamos a traer refuerzos porque queremos tener un equipo competitivo para la Copa Libertadores 2018".