"Antes de dormir pienso en la toda la gente que la pasa mal"

El presidente Mauricio Macri, en su visita a Mendoza, afirmó que desde hace siete meses se genera empleo, aunque reconoció que hay sectores y regiones donde no se ha percibiendo crecimiento alguno.

"Hoy hay sectores, regiones donde se percibe el crecimiento y en otros no, estamos trabajando para que eso llegue a más cantidad de gente", aseguró.

"Antes de dormir pienso en toda la gente que la pasa mal hace años y que no lo percibe todavía, eso me desespera", señaló el mandatario, y agregó que se está "poniendo el Estado al servicio de la gente y no de la política".