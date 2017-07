Antes de su debut con la Selección, Sampaoli dejó algo bien en claro

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, evitó este miércoles confirmar el equipo para su debut frente a Brasil, en Melbourne, aunque avisó que no va a "negociar el estilo" que quiere imprimirle al conjunto albiceleste.

Sampaoli adelantó que en el entrenamiento vespertino en Australia -en la mañana del jueves en la Argentina- definirá los once que saldrán de inicio contra la Verdeamarelha.

"En estos días hemos probado distintas variantes y hoy tenemos una sesión de trabajo más, de la que seguramente surgirá el equipo para el partido ante Brasil", confió el oriundo de Casilda. En conferencia de prensa, insistió, como había hecho en su presentación, en que no va a "negociar el estilo que quiere plasmar en la Selección.

"No vamos a negociar el estilo. Más allá de que el rival sea importante, priorizamos imponer nuestra idea de juego", adelantó. Y, en ese sentido, completó: "El estilo es uno. Hay matices, para no ser predecibles. Vamos a proponer una forma de jugar, pero con variantes. Las variantes las creamos para no ser analizables por el rival". Por otra parte, destacó que "(Lionel) Messi y (Paulo) Dybala son muy importantes para Argentina" y contó cómo fueron los primeros días con el mejor del mundo.