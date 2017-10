Antonio Bonfatti - Diputado 12-10.mp3

Estaba en una charla con trabajadores en un sindicato, hablé del rol del Estado y la política sobre el rol de los trabajadores, hablamos de los accidentes de trabajo, explotación de menores, descanso los domingos, jornada de 8 horas y dije no tropezar dos veces con la misma piedra, mencione a Hitler y dije que no se equivoque el pueblo con un Gobierno que va a ir para atrás con los derechos de los trabajadores, flexibilización laboral, perdida del poder adquisitivo, si se interpreto que fue una comparación de un régimen con otro, pedí disculpas, no compararía a un régimen nazi con un gobierno democrático.