Apareció Boca y cambió el rumbo: Guillermo ya tiene su primer refuerzo

El atacante Oscar Benítez acordó su llegada a Boca Juniors y solamente resta que se formalicen los contratos entre el club argentino y el Benfica, dueño de su pase.



El "xeneize" arribó a un entendimiento verbal para que llegue a préstamo por 18 meses y con una opción de compra.



"Junior" Benítez estaba muy cerca de concretar el regreso a Lanús, pero la aparición de Boca le hizo cambiar el rumbo.



Con este escenario, Boca intentará cerrar en esta semana al arquero Agustín Rossi, quien se encuentra en Defensa y Justicia.



Con el "Halcón" de Varela ya está todo arreglado, al igual que con Estudiantes, otros de los dueños del pase.



Lo que resta es acordar con Chacarita Juniors, dueño de la parte restante de la ficha.



Además, no hay que descartar que llegue un marcador central por el tercer cupo, generado por la lesión del arquero Guillermo Sara, aunque esta es la intención de la dirigencia y no del cuerpo técnico encabezado por Guillermo Barros Schelotto.



En el rubro partidas, Boca tiene todo arreglado con Cerro Porteño para ceder a Federico Carrizo, pero el "Pachi" todavía no confirmó si desea aprovechar esta oportunidad.