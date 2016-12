Aquí están estos son... Bauza confirmó el once para jugar ante Brasil

El entrenador de la Selección argentina, Edgardo Bauza, confirmó este miércoles el equipo titular que enfrentará este jueves a Brasil por la décima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, y al delantero Ezequiel Pocho Lavezzi en el banco de suplentes.

En la conferencia de prensa que está dando en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, Bauza confirmó a: Sergio Romero, Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Emanuel Más; Enzo Párez, Lucas Biglia, Javier Mascherano, Ángel Di María; Lionel Messi y Gonzalo Higuaín.

Además, dijo que entre los suplentes estará Lavezzi, quien hace cinco meses que no juega tras una lesión en el codo, mientras que quedaron fuera de la convocatoria para el duelo Martín Demichelis, Fernando Belluschi y Marcos Acuña.

"A Lavezzi lo hemos probado y está bien. Por eso lo llevamos al banco. Acuña no estaba al cien por cien. Lavezzi está muy bien, tiene el alta. No está para 90 minutos, pero está fuerte, puede jugar 45 o media hora. Ha mejorado muchísimo. Para nada es arriesgado incluirlo, si no, no lo hubiese hecho. El problema es que Marcos Acuña no está al 100 por ciento, preferí darle un tiempo más de recuperación", expresó Bauza.

La polémica se desató luego que Bauza colocó a Lavezzi entre los suplentes y dejó de lado a los otros tres, algo que llamó la atención debido al tiempo de inactividad del "Pocho".

Sobre el partido ante el "scratch", Bauza indicó que "tiene jugadores de buen pie delante del volante de contención y otros con posibilidades de llegar".

"No quiero que el equipo quede quebrado como nos pasó en algunos partidos, quiero pelearle en la mitad de la cancha y lastimarlos desde ahí. Di María y Pérez van a poder sostener el ritmo desde lo físico, por eso los elegí. Particularmente Pérez jugó hace dos años en esa posición en la selección, la conoce, ahí empezó", expresó.