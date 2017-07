Argentina quedó más complicada con los resultados de este sábado

Las victorias logradas este sábado por Portugal ante Irán por 2-1 y Costa Rica sobre Zambia por 1-0, ambas por el Grupo C, sumadas al empate entre Italia y Japón 2 a 2 por el D, no fueron favorables para las chances del seleccionado Sub-20 de la Argentina para avanzar como uno de los cuatro mejores terceros a los octavos de final del Mundial de la categoría que se desarrolla en Corea del Sur.



Argentina quedó tercera en el Grupo A con tres puntos y +1 de saldo de goles a favor, y ya había sido superada por Alemania en el Grupo B, entre los mejores terceros, ya que los teutones sumaron cuatro unidades.



Los resultados de este sábado ubicaron a Costa Rica como tercero en el C con cuatro unidades y a Japón como tercero del D con cuatro puntos, en ambos casos superaron a Argentina en puntos y son mejores terceros.



Por lo tanto al equipo que dirige Claudio Ubeda solo le queda la posibilidad de imponerse sobre los terceros de los grupos E y F, a definirse este domingo, y para ello deberá rezar para que se den los marcadores que necesita, de lo contrario quedará eliminado.



En el Grupo E jugarán en Daejon Francia (6 puntos)-Nueva Zelanda (4) y Vietnam (1)-Honduras (0). Para que Argentina supere al tercero de este grupo no debería vencer Vietnam y si gana Honduras no tendría que hacerlo por seis o más goles.



Por el grupo F, en Incheon, jugarán Estados Unidos (4)-Arabia Saudita (3 y -1) y Senegal (3 y +1)-Ecuador (1). Si el equipo albiceleste pretende superar al tercero de esta llave Arabia debe perder ante los norteamericanos y a su vez Ecuador no tiene que ganarle a Senegal.



En cuanto a los partidos de hoy, en la ciudad de Incheon, por el Grupo C, Portugal le ganó 2-1 a Irán con goles de Diogo Goncalves y Xande Silva, descontando Reza Shekari para los asiáticos, mientras que Costa Rica superó a Zambia por 1-0 con gol de Joston Daly.



Con estos resultados Zambia ganó el grupo con seis unidades, segundo quedó Portugal con cuatro (saldo de goles 0 y 4 tantos a favor), ambos clasificados, Costa rica es el tercero con cuatro (saldo de goles 0 y 2 tantos a favor) e Irán con tres.



En Cheonan, Uruguay, que ya estaba clasificado y contó en el mediocampo con el jugador de Boca Rodrigo Bentancur, igualó sin goles con Sudáfrica, mientras que Japón e Italia empataron 2 a 2.

Los europeos ganaban con goles de Ricardo Orsolini y Giuseppe Panico, pero los orientales igualaron con tantos de Ritsu Doan.



Uruguay ganó el grupo con siete unidades, Italia se clasificó segundo con cuatro y saldo de +1, fue tercero Japón con cuatro y 1-, finalizando último Sudáfrica con un punto.