Ariel Cohen Sabban: "Hoy podemos decir que a Alberto Nisman lo mataron"

Ariel Cohen Sabban - Presidente de la DAIA 17-10.mp3

"No se si viene a reivindicar el juicio lo que dijo Alberto Nisman, me parece que viene a mostrar algunas cuestiones que a los argentinos nos vendieron de otra forma. Algunos querían tapar las cosas, no sabemos por qué."-"La causa AMIA no tienen movimientos y no los tendrá si no se solucionan algunas cuestiones, hay cartas entre la Cancillería Argentina y la Iraní, conocimos que negociaban por detrás."-"Mi pregunta es por qué se impedía investigar la denuncia de Nisman. Hoy podemos decir que a Alberto Nisman lo mataron, y lógicamente con el esclarecimiento de Nisman se conocerán otras cosas."