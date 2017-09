Ariel Garbarz: Caso maldonado: "Se investiga mal de forma deliberada."

Ariel Garbarz - Ingeniero en Telecomunicaciones 18-09.mp3

"Se activó con una llamada el teléfono de Santiago Maldonado, y Movistar presentó un escrito diciendo esto. Se muestra que una persona atendió el celular, está en la zona cercana, que fue tomada por una antena del lugar. Yo fui propuesto por un querellante como perito. Yo determiné la zona, pero no diré donde para que no destruyan la información que está en la antena base de Movistar."-"Sirve para reconstruir el escenario del 2 de agosto, sólo habría un error de metros y los celulares que estaban a su alrededor, es decir las personas que estaban cerca de él. Un amigo de Santiago lo llamó desde El Bolsón."-"Yo se lo propuse a la fiscal Avila. Movistar dice que la llamada func ionó 23 segundos."- Por qué se investiga mal?: "Se investiga mal de forma deliberada. Cuando me llamó la fiscal, ella sabía qué se debía hacer cuando ocurrió. Lo que no se investiga es adrede para generar impunidad."