Armando Pérez permanece internado con "pronóstico reservado"

El titular del Comité de Regularización de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Armando Pérez, quien permanece internado con "pronóstico reservado" en el Sanatorio Otamendi, del barrio porteño de Recoleta, padece un cuadro de "trombosis pulmonar, pero no es nada grave", según declaró su hijo Sergio a una radio cordobesa.



"Sufrió una trombosis pulmonar. No es nada grave, se cura con medicamentos y lo internamos por precaución", afirmó Sergio Pérez, el hijo del también presidente de Belgrano de Córdoba.



"Intentamos que esté mejor cuidado, preferimos que esté en una clínica, lo que lo ayuda a estar más estabilizado y tranquilo", le confió a radio Universidad, al tiempo que consideró que "no tuvo nada en especial" y que la idea es "descartar cosas".



También indicó que el dirigente, de 72 años, se encuentra en una sala común, "de buen humor" y permanecerá unos días internado, aunque "saldría antes de Navidad".



Armando Pérez fue internado anoche de urgencia luego de que evidenciara complicaciones respiratorias como "falta de aire" y para "prevenir un infarto", según precisó un vocero de la AFA consultado anoche por Télam.