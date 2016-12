Arrancó el Congreso de Fútbol Argentina 2016

La industria del fútbol se reúne en el Hotel Hilton de Buenos Aires desde este miércoles en el Congreso de Fútbol Argentina 2016.

Entre varios personajes del fútbol estarán Sergio Goicoechea, el presidente de Boca Daniel Angelici y el de River Rodolfo D' Onofrio, entre otros 40 disertantes, abordarán temáticas principales como ejes de referencia: managment, marketing, dirección técnica y rendimiento deportivo.

Tras su exposición de este miércoles, el ex presidente de Independiente Rivadavia Daniel Vila habló con radio Nihuil y aseguró: "Siempre se puede estar peor. En el 2011 yo decía que el fútbol estaba en terapia intensiva; pasaron cinco años y ya su estado parece ser crónico".





"La única manera de salir de este caos es teniendo elecciones. Creo que hay que buscar consensos entre las dirigencia y que el voto sea cantado para que el que vota se haga cargo frente a los socios de su club, a quienes tiene que rendir cuenta", agregó sobre la realidad de nuestro fútbol.





"Tiene que haber elecciones ya. Democratizar no es nada raro. Armando Pérez encontró una situación caótica y no encuentra el apoyo en el resto de la dirigencia. Por su bien y el del fútbol, tiene que llamar a elecciones urgente y democratizar el fútbol", opinó Vila.





Sobre el presente de Independiente Rivadavia, club en el que tomó el mando su hijo Agustín Vila, el empresario confesó: "Independiente me hace sufrir mucho. Ya había logrado hacer el duelo, ya ni miraba los resultados porque me causaban un dolor de cabeza pero mi querido hijo me arrastró nuevamente al fútbol y sufro como antes"





De todas maneras, recalcó: "Tengo la fe intacta de que vamos a mantener la categoría".