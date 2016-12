Asesinaron a dos mujeres y detuvieron a un efectivo de Prefectura Naval

Dos mujeres fueron asesinadas a balazos en distintas viviendas de la ciudad entrerriana de Paraná y por el doble femicidio detuvieron a la ex pareja de ambas, un efectivo de Prefectura Naval Argentina (PNA) que tenía tres hijos con una de ellas, informaron hoy fuentes judiciales.



El fiscal de la causa, Juan Francisco Ramírez Montrull, informó que el hecho ocurrió anoche, alrededor de las 21, en el barrio Mosconi de la capital de Entre Ríos.



Según el representante del Ministerio Público, la Policía le avisó que una mujer había sido asesinada de al menos un balazo y cuando se estaba dirigiendo al lugar se "empezó a incorporar a la investigación la posibilidad de que hubiera otra víctima del mismo autor".



"Desde la vivienda donde fue uno de los hechos y la otra hay una distancia considerable, aproximadamente habrán pasado unos quince o veinte minutos entre uno y otro", dijo el fiscal.



Los investigadores establecieron que un efectivo en actividad de la PNA era el principal sospechoso de haber cometido ambos crímenes, por lo que la Policía fue a su casa y lo detuvo cuando llegó "en moto luego de cometer los dos hechos".



"Luego de detenerlo, si bien hace una breve mención a lo que había hecho, no quería ser esposado y ahí tuvo que intervenir la fuerza", agregó Ramírez Montrull, quien afirmó que el acusado entregó el casco y el arma reglamentaria con la que aparentemente causó los asesinatos.



Además, un vecino que quiso evitar uno de los ataques sufrió una "herida leve" y se encontraba "fuera de peligro".



Una de las víctimas que murió en el hospital era la ex esposa del efectivo con la que estaba en trámites de divorcio y tenía tres hijos en común.



En tanto, la otra mujer era la ex pareja ya que hacía dos meses que "se había peleado", precisó el fiscal que caratuló la causa como "doble homicidio calificado".