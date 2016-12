Aumentará otra vez el precio de las naftas a partir de enero

El Gobierno permitió el aumento del precio de las naftas en un 8% que se concretará a partir de enero y no descartan otros incrementos en 2017.



Entre el 10 y 15 de enero, la nafta común superará los 18 pesos el litro y la premium estará arriba de los 20 pesos y hasta podría llegar a 21 pesos, mientras que a mitad de año, los precios serán libres, confirmó una fuente oficial.



Según consignó un matutino porteño el aumento del 8% fue acordado este viernes entre ejecutivos del sector y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en una breve reunión que mantuvieron.



Trascendió que en el encuentro también se trató la situación de la convergencia del precio internacional del petróleo con el local, que se hará entre enero y junio de 2017 y que volvería parejo el comportamiento de los surtidores locales con los del resto del mundo.



En tanto, YPF es la empresa líder del mercado, con más del 55% de participación. Por otra parte. el Ministerio de Hacienda y el Banco Central le habían solicitado a la jefatura de Gabinete que no se produjeron estos aumentos para no generar expectativas de inflación para 2017.



Sin embargo, en encuentros anteriores, Aranguren les prometió a las petroleras que habrá otros incrementos en 2017.



En 2016, las empresas de combustibles subieron los precios tres veces, en un promedio del 31%. "Si yo les preguntó a ustedes cuál fue el aumento promedio de los precios de la economía de este año, todos van a decir un valor que esté cerca de 37%, 40%, 42%, mientras que los combustibles aumentaron un 31% en el año.



O sea, que este año, el sector de combustibles tuvo un aumento negativo con respecto a los precios de la industria", dijo Aranguren en una exposición reciente. Fue al disertar en un encuentro sobre la colaboración de distintos Ministerios, Energía, Transporte, Producción al desarrollo agropecuario.



En 2015, los valores del petróleo internacional comenzaron a derrumbarse, sin embargo las petroleras locales aumentaron los precios en vez de bajarlos.



Aranguren planea, desde que asumió en el ministerio de Energía, la convergencia de los precios internacionales del petróleo con los locales y parece encaminado a lograrlo.



Por su parte, los productores de petróleo liviano (el de mayor consumo en las refinerías locales) recibirán 59 dólares por barril en enero, pero esa cifra irá en caída hasta 55 dólares en junio, donde la industria se regirá por libre oferta y demanda ya que este viernes el precio del WTI (la referencia internacional para petróleo liviano) estaba en US$ 53.



El precio promedio de nafta en el mundo es de 0,97 dólares el litro y en la Argentina, quedaría cerca de 1,20 dólares, luego del próximo aumento.