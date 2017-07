Baradel: "No hubo avances con respecto al planteo de mejorar la propuesta salarial"

Roberto Baradel - Secretario Gremial de SUTEBA 31-05.mp3

El Secretario Gremial de SUTEBA, Roberto Baradel, habló con Luis NovaresioREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES-"No hubo avances con respecto al planteo de mejorar la propuesta salarial, tampoco hay convocatoria a los docentes; por eso estamos haciendo campaña en las redes, el jueves haremos una clase pública frente a la Casa de la provincia de Buenos Aires. No puede ser que lleguemos a junio sin un avance concreto."-"La propuesta es el 20 por ciento, en diferentes tramos, 1500 pesos como suma fija que no la cobran los jubilados, esa suma, insuficiente, intenta recuperar lo perdido en el 2016."-"Tenemos mandato de llevar adelante una medida de acción directa si no hay avance concreto. Estamos pensando en medidas de fuerza antes de las vacaciones, querían una discusión con los chicos en las aulas y hace dos meses que están allí y no hay convocatoria."-"El Gobierno especulaba con la elección de Suteba, ellos no tienen voluntad de avanzar, si no tendríamos una resolución. La palabra la tiene María Eugenia Vidal."AUDIO COMPLETO DE LA NOTA- Clases en vacaciones de invierno: "La resolución que sacó el Ministro no fue acordada, ya que por una comisión fue rechazada. Hay que discutir con los docentes que haya clases en vacaciones, como fue con la gripe A."-"No estoy de acuerdo, el Gobierno debe evitar el conflicto y pone la responsabilidad en los docentes. Desde la mitad del año pasado que le estamos pidiendo discutir. Buscan la responsabilidad en los docente, si hay un responsable de llevar adelante un conflicto con los docentes fue el Gobierno provincial y nacional."