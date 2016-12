Barañao: "Si los fondos no están, va a ser difícil que yo continúe en la gestión"

Lino Barañao, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, se refirió al ajuste en el proyecto de presupuesto del próximo año que se va a aplicar a las actividades de su cartera y advirtió que "si los fondos no están, va a ser difícil que continúe en la gestión". Un día después de las protestas de los científicos y trabajadores del sector, el funcionario sostuvo además que en caso de no encontrar una solución, "analizará su situación".



El ministro -el único kirchnerista que se mantuvo en el cargo después del 10 de diciembre de 2015- aclaró, sin embargo, que espera que el inconveniente se revierta en el 2017 y que este tipo de problemas con el presupuesto siempre existieron. "Hace 13 años que estoy como ministro de Ciencia y Tecnología, todos los años pasa lo mismo con el presupuesto", consideró el funcionario. Detalló que "el Presupuesto refleja una variación porcentual negativa particularmente para el área del ministerio".



Asimismo, sostuvo que "es la primera vez que se analiza el presupuesto de Ciencia con tanto detalle" y que "es innegable que en área hay un recorte". Reconoció que "ver a miles de personas movilizarse y una solicitada firmada por más de 30 mil personas es reconfortante", aunque no ocultó sentirse "raro" por ese conflicto.



"Vamos a corregir en lo inmediato un adicional para el Conicet, 100 millones de pesos para asegurar el ingreso de investigadores", aclaró. Dijo que más allá de la polémica, "el riesgo de que los científicos se quieran ir del país siempre está", pero señaló que "su trabajo es no revertir esto que costó tanto, que los científicos volvieran".