Barros Schelotto: "No tuvimos un bajón"

El entrenador Guillermo Barros Schelotto aseguró este viernes que Boca no tuvo "un bajón" tras haber empatado en dos partidos consecutivos y celebró el regreso de Fernando Gago.



"Salvo el último partido con Rafaela, creo que no tuvimos un bajón. Tuvimos dos o tres partidos muy bueno como con Vélez y debimos haber ganado frente a Patronato. Patronato pateó una vez al arco al final y nos empató, y con Rafaela fue un partido malo para los dos", señaló.



En una conferencia de prensa que brindó tras la práctica matutina, el técnico de Boca manifestó además: "Estamos contentos de que Fernando vuelva a estar y eso nos da tranquilidad".



"La ausencia de Pablo (Pérez, llegó al límite de amarillas) nos da la posibilidad que jueguen (Wilmar) Barrios, Gago y (Rodrigo) Bentancur. Lo más importante es tener opciones y nosotros las tenemos", expresó.



Asimismo, indicó: "La posición de Gago es de cinco, ya lo probamos frente a Banfield que él jugó ahí y Barrios al costado (por la derecha)".



"Hay que estar fuerte de la cabeza"

El entrenador de Boca aseguró más tarde que el equipo tiene que "ser fuerte en lo mental" en las fechas siguientes teniendo en cuenta que falta menos para que se empiece a definir el campeonato.



"Lo mental va a tener su importancia. Es difícil que el equipo sostenga el juego y la tranquilidad. Se define el campeonato y hay que estar fuerte de la cabeza. Sabemos desde el primer día que llegamos que tenemos esta lucha. No hay nada más lindo para un futbolista que pelear para salir campeón", dijo.



Al ser consultado sobre el regreso de Ricardo Centurión, indicó: "Hablamos con el médico y dijo que los tiempos son posteriores a River, no quiero ilusionarme yo ni la gente. Él se siente bien pero hay que ver cuando haga fútbol".



"Debemos reemplazar a Centurión con trabajo y equipo. Sentimos su ausencia, esperemos no sentirla en el futuro", aseveró mientras que acerca de Arsenal, rival del próximo domingo, señaló: "Sin atacar mucho, tratará de marcar diferencia".



Con Arsenal, habría dos cambios

Si bien no confirmó el equipo, haría dos variantes para recibir a Arsenal y una de ellas será el regreso de: Fernando Gago, recuperado del desgarro que lo sacó de los últimos cuatro juegos, por Pablo Pérez.



De esta manera, Wilmar Barrios se correrá unos metros a la derecha mientras que la otra variante será el ingreso de Nazareno Solís por Fernando Zuqui, en la delantera.



De no mediar inconvenientes, el equipo sería con: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde, Frank Fabra; Rodrigo Bentancur, Fernando Gago, Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Nazareno Solís.