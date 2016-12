Batistuta le pegó duro a la AFA y se refirió a la convocatoria de Icardi

"Tengo confianza que se pueden cambiar las cosas en la AFA y el movimiento futbolístico. Debe ser el peor momento del fútbol argentino", confesó el ex goleador de la Selección Argentina Gabriel Omar Batistuta, en diálogo con Radio La Red AM 910. "Uno de los males es que hay mucha gente que está capacitada y está afuera", agregó.



Por otro lado, el Bati hizo hincapié en la presentación de su proyecto para dirigir los seleccionados juveniles: "No encuentro el motivo para que no quieran que esté en las selecciones juveniles. Estoy un poco bajoneado por la situación, estábamos muy metidos con Pancho Ferraro".



"El hecho de estar afuera te lastima, pero puede pasar. El tema de la presentación de los proyectos fue un circo. Lástima que las cosas siguen iguales", opinó el santafesino.



"No tengo una necesidad económica para tener esto sí o sí, mi idea es colaborar", confesó.

Con respecto al flojo pasar del seleccionado nacional y la convocatoria de "nuevas caras" en la albiceleste, Batistuta fue tajante. "Se podría convocar a Icardi, juega bien ese muchacho, pero lo que tenemos no es menos para nada. Higuaín no es menos que Icardi". De todos modos, el Bati aclaró: "Los goles en la selección lo tiene que hacer Higuaín, más que Agüero".

Para cerrar, el ex goleador resaltó: "Le mando un saludo a Diego Maradona, que hoy hace 40 años que debutó".