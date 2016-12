Bauza y "los viejitos": "Hay que ver cómo llegan por una cuestión de edad"

El entrenador de la Selección argentina, Edgardo Bauza, afirmó que el plantel tendra´"revancha" en el Mundial de Rusia 2018 en donde irá "por su cuarta final".



"Ojalá este plantel tenga revancha y tenga una cuarta final y la podamos ganar", afirmó Bauza en declaraciones a Fox Sports, y aclaró que el primer objetivo "es clasificar al mundial".



Bauza, quien se hizo cargo del plantel argentino tras la renuncia de Gerardo Martino, indicó que hacerse cargo del conjunto albiceleste le llegó "en un momento en que no la esperaba".



"Estoy en un lugar de privilegio, con mucha responsabilidad y así lo encaré. Tuve meses muy agitados y lo terminamos con un buen partido ante un duro rival, más allá del resultado", expresó.



El "Patón" señaló que la relación con el plantel "es muy buena" y eso es lo que lo deja "más tranquilo", y agregó que "la responsabilidad es grande, pero muy intensa y muy linda".



De cara al Mundial de Rusia, Bauza indicó que "si pretendemos llegar a la final son siete partidos y la exigencia es muy alta. Hay muchas cosas para resolver y tener en cuenta. Muchos van a estar en el Mundial y algunos, por una cuestión de edad, vamos a ver cómo llegan. Si pueden estar o no".







La posible convocatoria de Tevez



Además Bauza dijo que lo puso "muy contento los últimos partidos que hizo porque recuperó el nivel futbolístico", y agregó que "es un jugador que me agrada mucho y lo voy a tener en cuenta, seguramente".



Si bien reconoció que el "Apache" emigrará a China, Bauza aseveró que "es un jugador muy convocable", y en todo caso viajará con Ezequiel Lavezzi desde el Lejano Oriente.



"Ahora dependerá de él, aunque si sigue sosteniendo su nivel, es totalmente convocable", comentó Bauza, quien ratificó que "hoy el nueve titular es Gonzalo Higuaín.