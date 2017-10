Berensztein: "El resultado de las PASO sorprendió por la paridad de la elección"

Sergio Berensztein - Analista político 12-10.mp3

"Toda la campaña viene fría, parece que las primarias pasaron hace mucho. Hay una falta de interés en la sociedad respecto a los temas que se plantean. Esto muestra que hay un segmento que no encuentra entusiasmo por el debate, hay actividad por las redes sociales, pero no en la calle."- Ya perdió Cristina Fernández: "El resultado de las PASO sorprendió por la paridad de la elección. El votante más independiente y terceros candidatos están complicados, hay una tendencia que se acentúe la polarización. Sergio Massa baja el porcentaje, al votante que no va. Si vota más gente la diferencia entre Esteban Bullrich y Cristina Fernández será más de lo que dicen ahora de tres puntos."