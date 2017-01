Bergman desmintió su salida del ministerio de Ambiente: "Son trascendidos que no tienen ningún asidero"

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, desmintió hoy su salida de esa repartición calificando esas versiones como "trascendidos que no tienen ningún asidero" y rechazó las informaciones que indicaban una subejecución en las partidas del Plan Nacional de Manejo del fuego.



"No tengo previsto renunciar y continúo trabajando como desde el primer momento", señaló el funcionario durante una entrevista con Radio Mitre en la que además dijo que "no hubo ninguna conversación" en ese sentido con el Poder Ejecutivo.



Bergman también desmintió que haya estado de vacaciones en Punta del Este y afirmó haber estado "en el sur del país para el 31 de diciembre y 1 de enero".



El ministro dijo haber acordado con el presidente Mauricio Macri una visita conjunta a La Pampa de funcionarios de los ministerios del Interior, Agroindustria y Ambiente para "relevar cómo avanzaba la situación y cómo íbamos a ayudar a los productores" pero al ser consultado sobre si había sido ratificado en su cargo dijo que "no hubo en ningún momento ninguna conversación ni situación con el Poder Ejecutivo y todo el equipo de trabajo de la Jefatura de Gabinete" respecto de un alejamiento suyo del cargo.



"Estamos trabajando a la altura de las circunstancias, respondiendo no a trascendidos sino a hechos concretos", aseguró Bergman.



Sobre la ejecución presupuestaria afirmó que, en lo que respecta al Plan Nacional de Manejo del fuego, se pidió una ampliación del mismo, alcanzando los 308 millones de pesos y superando los 203 millones de pesos planificados originalmente.



"Ejecutamos un 151 por ciento del presupuesto", concluyó.