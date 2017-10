Gabriel Batistuta, a favor de Higuaín y Messi, le pegó a la AFA y a Angelici

Gabriel Batistuta, goleador histórico de la Selección y dos veces campeón de la Copa América, habló con Toti Pasman por Radio La Red sobre la Selección Argentina, la AFA y Boca Juniors.

Angelici no lo llamó: "Me había entusiasmado bastante, sobre todo porque era Boca. Estaba esperando una llamada que nunca llegó, faltó que me llamara Angelici. El club estaba buscando interesados y habían pensado en mi persona. Me llamaron bastante, quedamos en seguir hablando del tema pero parece que cambiaron de idea".

Sobre la posible vuelta de Tevez: "No estoy tan seguro. Un equipo de fútbol es una empresa, si querés ganar la Copa Libertadores nadie quiere en una empresa a alguien que no está bien. Si Tevez vuelve y es el Tevez que todos conocemos, no le hace bien sólo a Boca sino al fútbol mundial".

Otra oportunidad para Gonzalo Higuaín: "Se lo trató muy mal. Lamentablemente, Pipa tuvo dos jugadas que lo condenaron, nadie le tuvo piedad y eso influyó un poco en su rendimiento, pero eso no quiere decir que no sepa jugar. De hecho, es uno de los delanteros más cotizados a nivel mundial y en Italia es figura. En los últimos tiempos no viene rindiendo, pero Argentina tiene 9 para sacarle jugo". Y afirmó que, junto a Icardi y Benedetto, "ninguno de los tres se merece quedar afuera de Rusia".

La AFA: "Lo que pasó en la AFA en los últimos 20 años fue lamentable, un desastre. Hubo de todo menos buen tratamiento hacia los actores principales, que son los futbolistas. El tema más ridículo fue el tema de las entradas. Todo el mundo tiene entradas, menos Messi que no le puede dar a sus familiares. A mí no me invitan, yo no existo. Hay muchas maneras de poder aprovechar la experiencia de alguien que ya estuvo y conoce el camino que te lleva a triunfar y a ganarle a los mejores. Lo merecen todos los campeones del mundo del 78 y 86. Pero que los lleven y le hagan hacer otra cosa aparte de ser amuleto de buena suerte".

Lionel Messi: "En este partido metió los tres goles y estuvo enchufado como hacía rato no se lo veía. Pero siempre juega en un equipo, y en un equipo hace falta el servicio de todos. A veces brillan algunos y en otros casos otros. En esta oportunidad le tocó otra vez a Messi y bienvenido sea".

Jorge Sampaoli: "Todavía no se nota la mano del entrenador, espero que lo que tiene Sampaoli sea mucho más de lo que se vio hasta ahora. Fue difícil también trabajar en esta situación porque agarró a la Selección en un momento delicado, le tocaron dos partidos muy fáciles de local donde nadie pensaba en otra cosa que no sea una victoria, y eso mete mucha presión. Se llegó a la última fecha sufriendo como nunca".

La Selección en la Bombonera: "Me encantó que jueguen ahí, es espectacular, pero el motivo por el cual fuimos a jugar me pareció ridículo. Todavía me pregunto qué se estaba buscando con eso. ¿Aliento? Cuando Argentina juega en la cancha de River también se la alienta. El hincha de la Selección, más allá de la cancha que se juegue, me parece que es siempre el mismo. Yo separaría lo que es un club a un partido de Selección".

Entrevista de Toti Pasman a Batistuta