Boca terminó sufriendo en Tucumán y se llevó un empate ante el Decano

pavon boca

zampedri gol

pavon boca 2

gol menendez decano

Boca igualó 2 a 2 frente a Atlético Tucumán en un entretenido partido que jugaron en la provincia norteña por la séptima fecha del Torneo de Primera y continúa sin poder ganar de visitante.El futbolista Cristian Pavón puso en ventaja al elenco de La Ribera, a los 3 minutos del primer tiempo mientras que a los 43 de la misma etapa el delantero Fernando Zampedri marcó el empate para el equipo tucumano.En el segundo tiempo, Boca volvió a ponerse arriba en el marcador al minuto por medio de Pavón y a los 25 Cristian Menéndez puso la igualdad para Atlético Tucumán que culminó el encuentro con diez jugadores al irse expulsado Pablo Cáceres, a los 42 del complemento.Boca sigue sin poder conseguir un triunfo como visitante ya que fue hace seis meses, el 28 de abril, que venció fuera de casa Cerro Porteño por la Copa Libertadores mientras que por el torneo local hay que retroceder hasta el 17 de febrero.Ese día derrotó a San Martín en San Juan, cuando Rodolfo Arruabarrena todavía era el entrenador y desde la llegada del técnico Guillermo Barros Schelotto, Boca todavía no ganó como visitante en el campeonato doméstico, con 6 derrotas y 4 empates.Boca empezó mejor en la primera parte del partido ya que logró ponerse en ventaja rápidamente, a los 3 minutos, cuando, tras un saque de Guillermo Sara, la pelota picó en el medio del campo y le quedó a Carlos Tevez, quien se mandó hacia el área, envió un centro desde la derecha y Pavón, que ingresaba al área por la izquierda, definió al medio del arco arriba.Luego el encuentro se tornó de ida y vuelta, Atlético Tucumán buscando llegar al empate y Boca intentando lograr la segunda conquista, y fue el elenco local el que tuvo su chance a los 30 minutos.Tras un centro desde la izquierda, Zampedri desde la derecha habilitó a Luis Rodríguez, pero la "Pulga" no llegó a conectar la pelota mientras que a los 43 minutos el conjunto tucumano consiguió la igualdad.Leonel Di Plácido envió un centro desde la derecha, Santiago Vergini rechazó el balón, éste quedó en los pies de Rodríguez, quien remató y Zampedri de media vuelta logró tocar la pelota y la puso al lado del palo derecho de Guillermo Sara.Al minuto del segundo tiempo Boca volvió a ponerse arriba en el marcador cuando, tras un tiro libre de Jonathan Silva desde la derecha Pavón primereó a la defensa de Atlético Tucumán y remató para poner el 2 a 1.Sobre los 5 minutos, Boca tuvo la posibilidad de aumentar la ventaja por medio de un disparo de Pablo Pérez desde fuera del área por el medio que Josué Ayala controló en dos tiempos y a los 10 el arquero despejó el balón tras un cabezazo de Pavón.El conjunto visitante tenía el dominio de la pelota, pero no lograba plasmar en la red la leve superioridad que tenía sobre su rival y a los 16 minutos tuvo otra chance de marcar a través de un tiro de Pablo Pérez, tras el cual la pelota se feu por encima del horizontal.La ineficacia de Boca para definir la pagó caro ya que a los 25 minutos Atlético Tucumán logró empatar cuando, luego de un centro desde la derecha, Menéndez cabeceó y puso la pelota en el ángulo izquierdo del arco defendido por Sara.