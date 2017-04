Bonadio autorizó a Cristina a viajar a Europa previo pago de caución

El juez federal Claudio Bonadio finalmente autorizó a la expresidente Cristina Kirchner y a su hija Florencia a viajar a Europa entre el 5 y 19 de mayo próximos.



El juez concedió las autorizaciones previo pago de una caución de 150 mil pesos cada una para evitar que "se fuguen del país" o "eludan la acción de la Justicia y aseguren su comparecencia".



Además, Bonadio dispuso que dentro de las 48 horas de su retorno notifiquen personalmente de su llegada en su Juzgado, en los Tribunales de Comodoro Py en la Ciudad de Buenos Aires.



La autorización que pidió Cristina Kirchner y su hija es para viajar a Atenas desde el 6 al 9 de mayo; a Bruselas del 9 al 12 y Londres como último destino hasta el día 18. En su fallo, el magistrado tuvo en cuenta que la exmandataria "siempre ha estado a derecho en las actuaciones" y que "en la ocasión que se requirió su presencia acudió al llamado".



"A su vez a acreditado las fechas de egreso e ingreso al país y lugar de residencia durante las fechas de solicitud. Por otra parte la situación procesal de Fernández ha sido resuelta, encontrándose recurrido su procesamiento", destacó.



El juez Bonadio procesó a la expresidenta como jefa de una asociación ilícita y lavado de activos en la causa "Los Sauces", donde se la acusa de recibir dinero en forma de retorno por obras públicas concedidas a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.



Según indicó Bonadio, la imposición de una caución sobre Cristina Kirchner es a raíz que está procesada en esta causa pero también investigada en otras; en tanto que sobre su hija Florencia, el juez dijo que "no ha explicado cuáles son las razones personales por las que tiene que acompañar" a su madre.



A Florencia Kirchner "también se le impondrá la obligación, de acuerdo a lo requerido por agente fiscal, de presentarse dentro de las 48 horas de su retorno al país, ante éste Juzgado y secretaría", estableció el juez.



Cristina Kirchner a su vez cuenta con un procesamiento por fraude en la obra pública y ya fue enviada a juicio oral y público en la causa por presunta defraudación con la venta de dólar a futuro, causa en la que además está embargada en 15 millones de pesos.



En el marco de su viaje a Europa, Cristina Kirchner tiene previsto mantener reuniones con dirigentes políticos y brindar charlas en Grecia, el Parlament+ o Europeo y en la Universidad de Oxford.



La exmandataria fue invitada a Grecia por el Comite Central de Syriza: allí mantendrá reuniones con el primer ministro griego Alexis Tsiripas y con el presidente del Parlamento Nikos Voutsis, indicaron a NA fuentes de su entorno.



Luego, Cristina Kirchner se trasladará a Bruselas, donde tiene previsto participar de encuentros con parlamentarios de izquierda y progresistas. Allí, además de las reuniones, la ex jefa de Estado brindará un discurso y participará de un debate sobre derechos sociales y humanos en Argentina y la región, y del papel de la Unión Europea en ese contexto.



Cristina Kirchner finalizará su gira en Londres, donde fue invitada por The Oxford Union para brindar una conferencia en la Universidad de Oxford. The Oxford Union es la sociedad más grande de la Universidad: en ese contexto han disertado lideres mundiales como Ronald Reagan, Richard Nixon, Jimmy Carter, Winston Churchill, Madre Teresa de Calcuta, Henry Kissinger, entre otros.