Bonadio: "procesalmente no están dadas las cuestiones" para detener a Cristina por el dólar futuro

El juez federal Claudio Bonadio afirmó que "hoy no están dadas las cuestiones que hacen a una posible orden restrictiva de la libertad" de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, luego de que el viernes la Cámara Federal porteña confirmara su procesamiento por administración fraudulenta, con lo cual quedó a un paso de ser enviada a juicio oral.



"Procesalmente no están dadas las cuestiones que hacen a una posible orden restrictiva de la libertad" de la ex presidenta, dijo el magistrado en declaraciones a radio Nacional, en las que aclaró que no hace "futurología" sobre el futuro judicial de Fernández de Kirchner.



Tras la confirmación de procesamiento del viernes en la causa por las operatorias de dólar a futuro del fin del mandato del Frente para la Victoria, Bonadio explicó que, ahora "hay que esperar que la Cámara realice las notificaciones que correspondan, con lo cual pasaran 1, 2 o 3 días mientras se hacen las comunicaciones de estilo, y luego el expediente principal volverá al juzgado".



"Si no hay ningún planteo de las partes, se abrirá la última parte de la instrucción, se dará vista al fiscal para que realice la acusación formal de juicio, a las defensas para su último acto de defensa con toda la prueba reunida, y se proyecta el auto de elevación a juicio si correspondiere", precisó el magistrado.



En cuanto a la posibilidad de que dicte una orden de detención para la ex presidenta en el marco de ese expediente, Bonadio indicó que "plantear una de las medidas procesales más duras, que es la restricción de la libertad ambulatoria, es una medida que se utiliza sólo en contadísimas ocasiones y cuando no hay ninguna otra opción".



Por otra parte, el juez federal fue consultado sobre las declaraciones que hicieron Fernando Esteche y Hebe de Bonafini en relación a los magistrados que actúen en contra de Fernández de Kirchner.

En ese sentido, Bonadio aseveró que no le "preocupa si están enojados o no" y añadió: "La verdad que no es mi tarea preocuparme de esas cosas".



"Cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de su palabras", dijo el magistrado y agregó: "Yo sé que tengo que hacer, somos todos gente grande, que cada uno acepte o afronte las consecuencias".