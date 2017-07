Boudou negó acusaciones al hablar en el primer juicio oral en su contra por "falsedad ideológica"

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou , en una causa en la que enfrenta cargos de "falsedad ideológica", negó este lunes haber insertado información falsa en documentación de un vehículo de su propiedad, desligó también del caso a su ex novia Agustina Seguín y derivó la responsabilidad en los gestores del trámite, al declarar en el primer juicio oral en su contra que comenzó en los tribunales federales de Retiro.

"Ni yo ni Agustina Seguín insertamos o hicimos insertar información falsa en ningún documento", comenzó Boudou pasado el mediodía su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 1 en el juicio donde se lo acusa como partícipe necesario de "falsedad ideológica", por el que podría ser condenado a una pena de seis meses a seis años de prisión.

Se trata del primer juicio oral que enfrenta el ex compañero de fórmula de la ex presidenta Cristina Kirchner , quien está procesado además en la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica, fue indagado en la causa que investiga irregularidades en un contrato firmado con Formosa para reestructurar deuda pública provincial y es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito junto a otra de sus ex novias, Agustina Kampfer.