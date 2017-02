Bullrich, a favor de discutir la despenalización de la tenencia de drogas para consumo pero "no desde una perspectiva 'cool"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró hoy el gobierno nacional "siempre" está "abierto a discutir" temas como la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, pero destacó la necesidad de hacerlo "no desde una perspectiva 'cool'" sino teniendo en cuenta "todo lo que pasa en torno a la droga".



"No se puede analizar el uso personal como si la droga se vendiera en una farmacia. Entonces, el problema es que vamos a alentar a que otros vendan y el problema es el que vende, el que se mata por eso, el que mata a otro para manejar el negocio", postuló la funcionaria en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red.



En este sentido, remarcó que en el país no se trata "nada más que de un consumo social" sino que "detrás del negocio ilegal de la marihuana mueren chicos, hay muerte, hay violencia, hay destrucción de familias, hay soldaditos, hay muerte".



"Primero tenemos que arreglar este tema", postuló Bullrich, quien, no obstante, expresó la predisposición del Gobierno a "discutir todos los temas".



De esta forma, se refirió a un informe especial elaborado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas -aún no difundido oficialmente- en el que, en función de una evaluación realizada en el 2016, señala aspectos positivos de la acción del gobierno y recomienda, entre otros aspectos, la modificación de la Ley 23.737 en lo que atañe a la tenencia de drogas para consumo personal.



En este marco, Bullrich sostuvo que el gobierno nacional recibió ese informe "de manera informal" y remarcó que allí se destaca que "Argentina ha dado pasos muy importantes en relación al combate del narcotráfico y a las políticas de comenzar a generar una red de protección para personas con adicciones".



"Lo que dice es que hay que adaptar la ley al 'fallo Arriola', y ese fallo habla de mínimas cantidades en lugares privados, con lo cual no podría ser en la calle o en la puerta de una fiesta electrónica, y el tema es la definición de qué es una mínima cantidad", postuló la ministra en la entrevista que concedió esta mañana.



Allí, incluso, señaló que "hay jueces que al 'fallo Arriola' lo aplican también a lugares públicos" y entendió que, "a partir de esto, la persona puede comprar".



En este contexto, Bullrich señaló que "el problema" es que esa discusión puede llevar a "alentar a que otros vendan" y, en ese punto, insistió con que "el problema es que, el que vende, se mata por eso y mata a otro para manejar el negocio".



"Nosotros estamos siempre abiertos a discutir, pero hay que pensar todo lo que pasa con la droga y no debatir sólo desde una perspectiva 'cool'. Hay que pensarlo en serio, teniendo en cuenta los problemas sociales que tenemos en nuestro país", postuló.