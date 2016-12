Calendario para comerse las uñas: el 2017 de la Selección argentina

La agenda del seleccionado argentino de fútbol comenzará oficialmente en marzo 2017 con el partido ante Chile por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas, y se cerrará en octubre ante Ecuador en la altura de Quito, donde puede llegar a definir su pasaje al Mundial de Rusia 2018.

El equipo conducido por Edgardo Bauza, que tomó aire con la victoria contra Colombia (3-0) en San Juan, arrancará el año calendario el jueves 23 de marzo frente a un rival directo como Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas, probablemente en "La Bombonera", y seguirá en su salida del martes 27 a los 3.600 metros por encima del nivel del mar de La Paz contra Bolivia.



De esta manera, arrancará un 2017 decisivo, en el que se determinarán los cuatro boletos para la cita mundialista y la posibilidad para el quinto de meterse vía repechaje contra el mejor de Oceanía.



Además, el elenco nacional chocará el 31 de agosto con Uruguay, en el clásico rioplatense, como visitante y luego recibirá en cinco días a Venezuela.



Finalmente, la competencia oficial se cerrará cuando haga de local frente a Perú (5-10) y completará su participación en el duro Atahualpa de Quito contra Ecuador (9-10).

A diferencia de esta temporada, el próximo año contará con una doble fecha FIFA en noviembre (entre 6 y el 14) para realizar amistosos, que aún restan confirmarse.

El sorteo del Mundial se celebrará el 1 de diciembre en Moscú y para que el seleccionado esté presente en el evento deberá sumar varios puntos.



PROGRAMA



ELIMINATORIAS



Fecha 13: Argentina vs. Chile (23-03-2017).

Fecha 14: Bolivia vs. Argentina (27-03-2017).

Fecha 15: Uruguay vs. Argentina (31-08-2017).

Fecha 16: Argentina vs. Venezuela (05-09-2017).

Fecha 17: Argentina vs. Perú (05-10-2017).

Fecha 18: Ecuador vs. Argentina (09-10-2017).



FECHA FIFA

Amistosos a confirmar (6-11-2017 y 14-11-2017).



SORTEO DEL MUNDIAL



En Moscú (01-12-2017).