El ministro del Interior, Rogelio Frigerio , no ocultó su optimismo frente a las próximas elecciones legislativas, una parada clave para el gobierno de Cambiemos. En una entrevista con el diario El Tribuno, de Salta, el funcionario dijo que el oficialismo se impondrá en todo el país porque "la mayoría de la gente" está "convencida" de que la Casa Rosada va por "el buen rumbo".

"En estas elecciones no se juega la suerte de un gobierno. El kirchnerismo, por supuesto, no tiene que dar un examen porque todos sabemos lo que ha generado, lo que se juega es la posibilidad de sostener este proceso de transformación y no retroceder al pasado. Y eso es lo que piensa la mayoría", indicó Frigerio.

elecciones voto.jpg

Uno de los funcionarios con más peso dentro del Gobierno señaló que Cambiemos "tiene una gran ventaja desde el punto de vista electoral porque es el único espacio político con representación en todo el país". "Cambiemos va a ganar en el país y la segunda fuerza va a estar lejos", consideró el ministro. Y también se mostró confiado para la batalla por la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país: "También vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires; va a aumentar la cantidad de legisladores nacionales en nuestros bloques, aunque vamos a seguir siendo minoría. Por lo tanto, habrá que seguir trabajando en los consensos, pero eso seguirá fortaleciendo a la democracia".

Frigerio, además, rechazó que las denuncias contra Julio De Vido y la procuradora Alejandra Gils Carbó puedan tener algún tipo de injerencia en el resultado electoral.

"No es sorpresa para nadie que tenemos una procuradora que no se ha ocupado de investigar la corrupción y que hay funcionarios del gobierno anterior investigados por numerosos ilícitos. No creo que eso tenga particular impacto en las próximas elecciones", apuntó.

"Lo importante es entender que estamos en un proceso de cambio de valores, y que es irreversible. El respeto por la palabra empeñada, la división de poderes, la república... Después de décadas en las que el gobierno nacional concentraba los recursos de las provincias para disciplinar a las jurisdicciones que pensaran distinto, nosotros los hemos restituido", indicó.