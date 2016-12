Carlitos Tevez: "No sólo puedo irme, también puedo dejar de jugar"

El delantero de Boca Carlos Tevez reconoció este jueves haber recibido una millonaria oferta del fútbol de China, aunque aclaró que dentro de su "saturada" cabeza también está rondando la posibilidad del retiro, a tres días del Superclásico frente a River, donde será titular. "Sí, sé de la oferta de China, pero no es solo eso, también puedo dejar de jugar. Llego a fin de año saturado, con la cabeza a mil, y creo que lo mejor es parar un poco para pensar qué es lo mejor para mí y para mi familia", aseguró un Tevez reflexivo, en conferencia de prensa.



Luego de realizar un minuto de silencio por la muerte del jugador de Futsal del club Matías Kruger, Tevez se plantó frente a los periodistas y no desmintió el rumor de su posible salida de Boca. "La tranquilidad o la incertidumbre se la ponen ustedes a los hinchas, yo ahora estoy pensando en el Superclásico, después Colón y después me caso, así que imaginate las preocupaciones que tengo", bromeó el Apache.



Y agregó: "Tengo muchos quilombos en la cabeza para pensar en si me voy o no. No estoy para tomar ninguna decisión, cuando esté de vacaciones con la cabeza fría pensaré qué hacer, siempre pensando en lo mejor para mí, para mi familia y para Boca".