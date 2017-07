Carlos Beraldi: "Bonadio es un juez arbitrario"

Carlos Beraldi - abogado de Víctor Manzanares 18-07.mp3

El abogado del contador de los Kirchner, Carlos Beraldi, habló con Luis Novaresio sobre la situación de Víctor Manzanares, mirá lo que dijo:REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESLo acusan de desviar fondos de alquileres de los Kirchner: "Manzanares está detenido, pero no sabemos bien la imputación, hablan de entorpecimiento a la Justicia. Son tantas las noticias judiciales que todos sabemos los principios en materia de las causas."-"Manzanares siempre estuvo a derecho, el año pasado colaboró con tres allanamientos que se hicieron en su domicilio, no trata de entorpecer la causa; y por otro lado el Juez se ha declarado incompetente, entonces no sé qué investigación está obstruyendo. No sé qué hace el Juez en esta causa."- Cree que hay intencionalidad política?: "Hay realidades concretas que muestran un camino en esa dirección, el juez se declaró incomp etente hace tres meses, las intervenciones empezaron en diciembre terminaron en mayo, se volvieron a establecer y dos días después que empieza la campaña y en Feria judicial se da esta medida. Acá hay una intencionalidad."AUDIO DE LA NOTA-"Hay una confusión a quién pertenecen los bienes, se habla que son de Los Sauces, que es lo que el Juez investigó, o se supone que debía hacerlo, pero esto es del patrimonio de Néstor Kirchner, los alquileres se depositaban porque estaba la sucesión."-"Se nombró una interventora en diciembre, en marzo aceptó el cargo y fue a Río Gallegos, dejó que no se paguen impuestos produciendo problemas, ya que ahora la AFIP intima por el cobro. Ahora la interventora tiene una denuncia penal."-"No hablé con la Dra Cristina Fernández, este es un tema de Manzanares."-"Yo pre senté una excarcelación, si es favorable en buena hora, y si no iremos a Cámara."-"No hay una cuestión que tenga que ver con el razonamiento jurídico de la causa. Tampoco ninguno de los dos elementos que determinan detener a alguien, se debería intimar y se genera la discusión jurídica sería."Luis Novaresio, conductor: "Lo que plantea Beraldi es razonable."Carlos Beraldi, abogado de Víctor Manzanares: "La plata no era de la sucesión porque los inmuebles ya no estaban en sucesión."- Sobre Claudio Bonadio: "El Juez nunca falló con el Código por eso tiene una gran cantidad de juicios políticos. Bonadio es un juez arbitrario"