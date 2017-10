Nadie en España se puede creer que hayamos llegado hasta aquí con esta velocidad. Nadie creyó que llegaría. Esto estuvo a punto de no pasar. Parecía que iba a haber elecciones. Decidió no ir a elecciones, hay una tensión, y decidieron declarar la independnecia.

En España, como en Argentina, hay una constitución, una Corte Suprema, hay leyes, que no dan validez a esto. Es como si Jujuy declarara unilateralmente que se independizan. Declararían nula la decisión.



Hay un artículo que dice qué hacer si una provincia se declara en rebeldía. Está sesionando el senad o en Madrid para aplicar ese artículo, que todas las constituciones lo tienen. Entonces, el senado está votando un artículo en el que lo que hace es suspender la autonomía de Cataluña y hace que el gobierno tome las atribiuciones del gobierno catalán. Desplazarían a Puigdemont.



Cué: Eso lo hace el juez. Ya hay dos personas importantes del mundo indepdentistas presos. [...] Todo esto va a ser lento y horrible.Hay mucha gente en la calle apoyando esto. La sociedad catalana está dividida entre los que apoyan y los que rechazan.



Cué: Evidentemente hay una grieta fortísima. En Argentina se ha hablado muchísimo, la grieta es dolorosa y fuerte. Acá es más profunda. Lo que está en juego no es si gana Cristina o no. Los go biernos van y vienen. Es la democracia. Acá se discute algo mucho más de fondo que un gobierno.