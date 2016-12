Carlos Fayt: el abogado y docente que fue ministro de la Corte desde el regreso de la democracia

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt, que falleció este martes por la noche a los 98 años, militó en su juventud en el socialismo y a los 40 años se postuló para la gobernación de su provincia natal, Salta, aunque sin éxito.



Abogado y doctor en jurisprudencia, luego de una extensa carrera asumió su cargo en la Corte Suprema el 21 de diciembre de 1983, a los 65 años, designado por el entonces presidente Raúl Alfonsín.



Se retiró el 11 de diciembre de 2015, un día después de que concluyera el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner , que llegó a impulsar en el Congreso un proceso "investigativo" para saber cuál era el estado de salud mental.



Renunció luego de firmar en su casa la acordada del 21 de abril de 2015, por la cual Ricardo Lorenzetti fue reelecto presidente de la Corte hasta 2019.



En aquella oportunidad advirtió que que trabajaría hasta que Dios le diera "fuerza, vida y plenitud".



Además de su cargo en la Corte, Fayt tuvo una vasta trayectoria en la docencia, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires y publicó más de treinta libros.



El primero de febrero próximo hubiera cumplido 99 años.



Jorge Rizzo, quien fue el abogado de Fayt, confirmó poco antes de la medianoche del miércoles que su hija Graciela le comunicó la triste noticia: "Salud maestro, gracias por todo", resumió en su cuenta de Twitter.



Según indicó Rizzo, "no habrá velatorio" y "sus restos serán llevados a su bóveda de Recoleta".





Nació en el seno de una tradicional familia católica salteña, oriunda de la ciudad de Tartagal y de raíces sirio-libanesas, pero con el paso de los años se hizo agnóstico. De ideología socialista, en su juventud estudió derecho. Si bien no era afín a las ideas peronistas, Fayt siempre se sintió interesado en estudiar el peronismo, como el mismo lo contó alguna vez.





"Mi tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires criticaba la reforma constitucional que aprobó Perón en 1949. Los jurados no me quisieron tomar el examen y tuve que escribir otra tesis. Pero, al margen de ese asunto, siempre me interesó estudiar el peronismo. Al fin de cuentas, yo enseñaba Ciencia Política. Además, siempre critiqué a los partidos -al peronismo y al radicalismo-, que compran votos. Por eso, en un libro de los años 40, en lugar de hablar de la soberanía argentina, hablé de la "sobornería" argentina. Yo, por mi parte, siempre admiré a los líderes socialistas Nicolás Repetto y Alfredo Palacios, pero me aparté del socialismo en el 58", contó.





Fayt escribió 35 libros a lo largo de su carrera, de los cuales 3 los dedicó a la temática del peronismo y una saga sobre Historia del Pensamiento Político que abarca desde la Antigua Grecia hasta el siglo XX. No ocupó ningún cargo público hasta 1983 y durante los años anteriores ejerció la docencia en diversas universidades y fundaciones del país.





Entre 1963 y 1965 presidió la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Fue por esos años que el entonces presidente Arturo Illia le ofreció la presidencia de la Corte Suprema, pero según él la rechazó porque le habían pedido aceptar públicamente la ampliación del número de jueces.