Carlos Prosperi: "Venezuela está conmocionada, mucha preocupación por lo que puede pasar en Venezuela, ya que este señor dijo que si no es por los votos será por las armas."

El diputado en Venezuela, Carlos Prosperi, habló con Lusi Novaresio de la situación actual que se vive en VenezuelaREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Ayer fue un día muy movido en Caracas, debido a los anuncios de Nicolas Maduro."AUDIO DE LA NOTA-"Venezuela está conmocionada, mucha preocupación por lo que puede pasar en Venezuela, ya que este señor dijo que si no es por los votos será por las armas."-"Hoy tenemos una nueva protesta por la ruptura de la democracia."-"Nuestra salida debe ser electoral, este señor no quiere las elecciones."- "La justicia no funciona en el país."