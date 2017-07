Carlos Rivolo: "Yo si fuera Gils Carbó me iría."

Carlos Rivolo - Presidente de la Asociación de fiscales 12-07.mp3

El Presidente de la Asociación de fiscales, Carlos Rivolo, habló y fue muy duro con Gils Carbó, mirá lo que dijoREPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Piden la indagatoria de Alejandra Gils Carbó y hay cruces en el oficialismo sobre su destitución, Pablo Tonelli dice que debe ser por decreto, Germán Garavano y Elisa Carrió dicen que no."Carlos Rivolo, fiscal: "Gils Carbó es la encargada de la conducción de la política criminal del Estado, ahora en la actualidad lo que se pidió de parte de Taiano es una indagatorio por la compra de un edificio."-"Desde lo general hubo cruces vinculados a las desvinculación, nosotros decimos que se deben respetar las leyes, se deben hacer juicios políticos. Esto vale para funcionarios como la Defensora gral de la Nación, Presidente del Banco Central o del Defensor de Pueblo. Son funcionarios por ley sugestos a condición de juicios políticos."- Majul resalta el trabajo de Julio Conte Grand. Falbo protegió a narcos y a políticos. Las decisiones de Gils Carbó son proteger al Kirchnerismo y a atacar este Gobierno: "A la Dra Falbo también se le ofreció salir del cargo, no lo hizo y luego renunció."-"La Asociación de fiscales fue critica a la gestión de Gils Carbó desde lo profesional hasta lo personal."AUDIO DE LA NOTA-"Hubo un aumento de personal en la Procuración Gral, se designó fiscales sin tener fiscalías. Todo marca una conducción errática. Los procuradoras llegan por actuación de la política, se debe pasar por el Senado. Se debe dejar la política afuera."-"La actuación de la Procelac durante la etapa previa a las elecciones que llev&oac ute; a Mauricio Macri a la presidencia marca que se debe ser equilibrado."-"Lo que debemos hacer es replantarnos todo, todos el tiempo. Nosotros somos críticos, pero podemos decir que durante el kirchnerismo se sentó a un vicepresidente en el banquillo de los acusados, Ricardo Jaime fue condenado, lo hicimos con Felisa Miceli. Se investigó en el Kircherismo por medio de Campagnoli. Cuando una empresa cae nace una cooperativa, en el caso Baez no pasó. Lazaro Baez está preso."-"El Código no va más. Es cierto que la gestión es cuestionada, pero hay fiscales que la investigan y la han imputado. Los fiscales avanzamos en todo lo que podemos."-"En Orán Diego Iglesias hizo que cayera el Juez Federal de Orán."-"No desconocemos el descrédito de la Justicia, pero se sigue trabajando. Nosotros reclamamos institucionalidad. "-"Yo si fuera Gils Carbó me iría."