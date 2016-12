Carrió defendió el dietazo de los legisladores nacionales: "Tengo que ganar más que un maestro"

La diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, visitó anoche el programa de Mirtha Legrand y se refirió al aumento de haberes que aprobó la Cámara de Diputados para los legisladores. La diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, visitó anoche el programa de Mirtha Legrand y se refirió al aumento de haberes que aprobó la Cámara de Diputados para los legisladores. En ese sentido, la fundadora de Cambiemos explicó: "Los maestros deberían ganar más. Pero yo tengo que ganar más que un maestro, porque además de ser maestra estudié Derecho, hice un posgrado y escribí 15 libros. Si no, lo que se hace es demagogia".

A su vez, Lilita manifestó: "Los diputados nacionales son los que menos ganan de todos los diputados de las provincias. Además, no tienen presupuestos asignados como por ejemplo los de provincia de Buenos Aires. Yo no hubiera dado marcha atrás (con el aumento), como hizo Emilio Monzó".

"Hay que discriminar, hay diputados que no trabajan y no saben nada, pero los eligió esta sociedad. A mí me da bronca que la gente elija a diputados que no saben nada. Si yo saliera a la profesión hoy ganaría cinco veces más por firmar un escrito", concluyó.