Carrió dice que entre "el narcotráfico y el kirchnerismo" quieren voltear a Bullrich

La diputada Elisa Carrió dijo que no defiende a Patricia Bullrich por el caso "puntual" de Santiago Maldonado pero señaló que "sectores del narcotráfico combinados con el kirchnerismo" buscan "voltear" a la ministra de Seguridad porque "no transa" con los narcos, en unas declaraciones que provocaron una airada respuesta de Unidad Ciudadana, que acusó a la legisladora de "bajeza moral".





"No defiendo a Bullrich por este caso puntual. Pudo haber habido errores en el accionar, pero defiendo el trabajo de la ministra en general. Hay razones espurias para voltearla. Ella no transa", dijo la diputada nacional aliada al gobierno de Mauricio Macri.

"Hay sectores del narcotráfico combinados con el kirchnerismo para voltear a Bullrich", declaró Carrió en una entrevista publicada hoy por el diario Clarín.

"Hay sectores del narcotráfico que quieren voltearla y que tienen una jugada combinada con el kirchnerismo para eso", agregó.

Desde Unidad Ciudadana, el ex senador y ex candidato presidencial Leopoldo Moreau, actual postulante a diputado nacional del espacio que lidera la ex presidenta Cristina Kirchner, dijo que "de todos los argumentos que se escucharon en estos días para negar la responsabilidad de Patricia Bullrich en el encubrimiento y la de Pablo Noceti en la ejecución de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el de Elisa Carrió es, por lejos, el más canallesco".

En un comunicado enviado a Télam, Moreau se preguntó: "¿Los padres y los hermanos de Santiago Maldonado son representantes del narcotráfico?, ¿los cientos de miles de ciudadanos que se han movilizado en todo el país son, acaso, miembros de carteles de droga?, ¿los organismos internacionales y regionales de derechos humanos acaso son pantallas del narcotráfico".

Moreau, también, afirmó que "es injustificable que (Carrió) caiga en tanta bajeza moral en su afán por defender al gobierno de Macri".