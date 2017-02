Carrió: "No se pueden cometer más errores, no es lo mismo ser un CEO que trabajar en el Estado"

La diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió sostuvo hoy que el gobierno de Cambiemos "no puede cometer más errores", admitió "fallas" en algunas decisiones adoptadas por el presidente Mauricio Macri y dijo que la solución al problema es "una verdadera integración entre políticos serios y gestores serios" en la toma de decisiones.



"Tenemos una falla que hay que corregir inmediatamente. No se pueden cometer más errores. La ineficiencia también tiene que ver con esto. No es lo mismo ser un CEO que trabajar en el Estado. No es lo mismo la evaluación de resultados en la gestión estatal que en la privada. El Estado es mucho más complejo y más difícil de manejar que una empresa privada. Ahí tenemos fallas en el gobierno", dijo Carrió, cofundadora de Cambiemos, en declaraciones a radio Mitre.



En ese marco, sostuvo que "la verdadera salida es la integración real entre políticos serios y gestores serios que puedan complementar la mirada política de toma de una decisión con sus consecuencias políticas, electorales y la mirada de un CEO", y consideró que "esas miradas se tienen que integrar", ya que "no es cuestión de culpar a la vieja política de todo".



Sobre el acuerdo con el Correo Argentino, Carrió insistió en que si bien "no hubo mala fe" por parte del presidente Macri, "tendríamos que haber previsto el conflicto de intereses y tener mecanismos preventivos" y "prever el efecto político" de las decisiones que se adoptan.