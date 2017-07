Carrió pidió que se investigue si De Vido recibió coimas de Odebrecht

La diputada nacional de la Coalición Cívica-Cambiemos, Elisa Carrió, pidió hoy a la Justicia que se comience a investigar si el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y uno de sus colaboradores más cercanos, Roberto Baratta, recibieron coimas por parte del Grupo Odebrecht para que esta empresa obtuviera ventajas en la asignación de obra pública.



En una presentación que realizó esta mañana ante la Fiscalía Federal N° 6 a cargo de Federico Delgado, Carrió pidió también que "se tomen las medidas necesarias para garantizar que la información se remita a los jueces y fiscales a cargo de las causas en trámite y no queden sólo en manos de las autoridades de la Procuración General de la Nación", a cargo de Alejandra Gils Carbó.



Según Carrió, Gils Carbó "no es garantía de búsqueda de la verdad en absoluto". "Tengo fundados temores en que intente encubrir o desviar las investigaciones abiertas respecto del pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht", añadió.



El escrito presentado por Carrió esta mañana incluye una nota publicada ayer en el diario La Nación, donde se sostiene que la información que podría empezar a llegar esta semana desde Brasil sobre el capítulo argentino del caso Lava Jato, incluirá datos de quiénes aparecerían identificados por Odebrecht como "lobbistas" o como "socios locales" para los negocios de la empresa en el país.



"Sugiero se requiera con urgencia a todo aquel que se sepa o pueda tener información sobre los ex funcionarios públicos señalados, como también respecto de los intermediarios que nombra la investigación periodística, y como de cualquier otro involucrado", señala en su presentación la diputada de la Coalición Cívica ARI.



Carrió sostuvo además que "toda esa información que permanece en Brasil debería liberarse para la Argentina y otros países a partir del jueves 1° de junio, pero podría demorarse por decisión de los fiscales brasileños que lideran el caso Lava Jato".



"Sin perjuicio de la convicción que tiene la suscripta de que un acuerdo con la empresa Odebrecht puede garantizar lo que la labor de la Justicia no podrá con los métodos de investigación actuales acreditar, comenzar a investigar a los funcionarios que están trascendiendo, como Julio De Vido, Roberto Baratta o Ricardo Jaime, tiene que ser el punto de inicio de la colaboración que deben requerir quienes tienen el deber constitucional de promover la actuación de la justicia", advirtió Carrió en su escrito.