Cavallo salió a elogiar al gobierno de Mauricio Macri

"Macri ha logrado generar una muy buena imagen externa de Argentina. Es parecido lo que pasó con el gobierno de Menem, cuando yo era canciller, a pesar de que la situación interna era complicada, logramos revertir la imagen externa": así opinó anoche Domingo Cavallo en una entrevista que se emitió por el canal A24.

Pese a que justamente en esa área el gobierno es jaqueado por los organismos multilaterales y organizaciones defensoras de los derechos humanos de todo el mundo, el cuestionado ex funcionario solo considera los foros de negocios en su razonamiento: "Nos ven como un país serio y que va a participar en los foros con una actitud constructiva."

Consultado sobre si habría aceptado un ministerio, Cavallo respondió: "Yo no me meto en eso porque si uno acepta o no un cargo es muy personal. Cuando fui ministro planteé que había que fusionar dos ministerios. Todos reconocían mi liderazgo como ministro de economía. Si no hubiera adoptado esa posición de sugerirle a Ménem que se creara un equipo económico con un liderazgo claro, no hubiéramos tenido el resultado que tuvimos".

También dio su pronóstico para 2017: "Creo que la recuperación va a ser tibia y la inflación va a ser más alta que la que ha anunciado el Gobierno. No va a ser una situación desastrosa. Creo que también puede ganar las elecciones del año próximo con esos resultados. Va a haber mucha gente que se va a dar cuenta de que la situación actual es infinitamente mejor que con las políticas del kirchnerismo. Si seguíamos con las políticas del kirchnerismo hubiéramos terminado más cerca de Venezuela".