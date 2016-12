Central-Newells, la gran fiesta de Rosario

El reforzado Central de Eduardo Chacho Coudet, que no logró hacer pie en el torneo, y el sorprendente Newell's de Diego Osella, que con un presupuesto muchísimo más bajo marcha segundo con San Lorenzo, a dos puntos del líder Estudiantes, paralizarán este domingo los corazones de Rosario cuando disputen el clásico de la ciudad por la séptima fecha del Campeonato de Primera División.



El partido comenzará a las 16 en el estadio Gigante de Arroyito, con arbitraje de Mauro Vigliano y televisación de Canal Siete Mendoza.



El viernes los socios de Central agotaron los bonos de 160 pesos del Día del Club –el resto del año no pagan la entrada a la popular- y las plateas, y mañana 45 mil almas canallas reventarán un rugiente estadio en el partido que todos los futboleros rosarinos quieren ganar.



"Todos saben lo que significa este partido para nosotros", avisó en la semana el delantero y capitán de Central, Marco Ruben, quien además recordó: "En los primeros partidos de esta serie de cinco victorias en el clásico, Central venía mal, pero fue y ganó".



"En un clásico no importa cómo se llega, lo que importa es ganarlo. Lo dije antes del anterior: un clásico son 90 minutos de furia, que se deben jugar con mucha atención e intensidad. Va a ser un partido de ataque", coincidió, a su modo, Diego Osella, quien la semana pasada superó una arritmia benigna, que lo mantuvo dos días internado, antes del partido que Newell´s le ganó a Gimnasia, y que hasta rechazó una millonaria oferta para dirigir en Qatar "porque venía el clásico".



Central no contará con el enganche Giovanni Lo Celso, a quien el juez Diego Abal echó sin miramientos contra Estudiantes por una falta de frente, luego de una amonestación por una jugada en la que no había cometido infracción y de comerse un patadón sin amarilla del bueno de Matías Aguirregaray, aunque "la joya", que en diciembre emigrará a Paris Saint Germain, no había pesado en los clásicos.



Coudet deshoja la margarita y juega a las escondidas con su reemplazante, que no saldría del talentoso Gustavo Colman o el polifuncional Washington Camacho, aunque tal vez se guarde alguna sorpresa.



Descartado el volante derecho Walter Montoya por una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, aquí también Coudet jugó a las escondidas esta semana con la posible inclusión del Loncho Paulo Ferrari, con 13 clásicos en el lomo, quien también podría entrar por el juvenil tucumano Víctor Salazar, que salvó el gol de Scocco en el epílogo del último derby.



El técnico canalla parece tener las cosas más claras en el fondo, donde finalmente se decidió por "poner la cocina en la cocina", como decía el "Flaco" Menotti, y lo mandó a Dylan Gissi, la figura del empate en Rafaela, a jugar de primer marcador central en lugar de Burgos.



Y adelante, Central contará mañana con el esperado retorno del colombiano Teo Gutiérrez, el delantero de quien los "canallas" esperan actuaciones acordes al contrato que le firmaron.



Enfrente, Osella, a quien en el torneo pasado hacían fila para insultarlo y ahora que el equipo va segundo invicto miran con otros ojos, la tiene difícil con las lesiones del goleador, Ignacio Scocco, con una hernia discal, y hasta de su reemplazante natural, Mauro Matos, quien hace un mes que no juega por una tendinitis en el Aquiles derecho.



Osella espera contar con Scocco, quien en cinco partidos hizo la mitad de los goles del equipo en las seis fechas, o, al menos, tenerlo aunque sea en el banco, mientras ayer pareció resignarse a descartarlo a Matos, con una frase inequívoca: "Hace mucho que no juega, y yo no sólo necesito que juegue, necesito que lo haga con intensidad".



Si juega Scocco, sería el único delantero, pero si no llega Osella lo reemplazaría con el juvenil Héctor Fértoli, quien alternará como atacante junto con Joel Amoroso y el capitán Maximiliano Rodríguez.



En la defensa, Osella parece tener el panorama definido con la confirmación del juvenil Franco Escobar por el experimentado defensor uruguayo Fabricio Formiliano, aunque también evalúa la posibilidad de que jueguen los dos y de sacar al peruano Advíncula, mientras del otro lado jugará el marcador central Nehuén Paz para compensar el juego aéreo del ingresado Dylan Gissi.



Newell's se defendió y jugó al contraataque en los dos últimos clásicos de visitante y, aunque "Maxi" Rodríguez prometió "salir a ganar, a presionar y a llevar al rival por delante", la formación de Osella anuncia un equipo que se defienda y salga rápido con réplicas.



Y Central, que se reforzó de la mitad para adelante para pelear arriba y de la mitad para atrás para pelear abajo, estuvo tentado a salir a buscar una victoria pírrica con tres delanteros si Coudet incluía a Bordagaray o Herrera por la derecha, aunque es un clásico y los "canallas" tampoco tienen un equipo "como para tirar manteca al techo".



La historia reciente de cinco clásicos ganados y cinco empatados sobre los últimos diez jugados hace que a Central la vida le ría y cante, con cuatro triunfos al hilo desde que volvió a primera, pero Newell's lo tuvo a maltraer en el último partido de local y este tipo de pleitos acortan las distancias más abismales.



Probables formaciones

Central: Sebastián Sosa; Paulo Ferrari o Víctor Salazar, Dylan Gissi, Hernán Menosse y Cristian Villagra; Paulo Ferrari o Gustavo Colman, Mauricio Martínez, José Luis Fernández y Washington Camacho; Teófilo Gutiérrez y Marco Ruben. DT: Eduardo Coudet.

Newell's: Luciano Pocrjnic; Franco Escobar, Fabricio Formiliano o Luis Advíncula, Néstor Moiraghi y Nehuén Paz; Diego Mateo y Facundo Quignón; Joel Amoroso, Mauro Formica y Maximiliano Rodríguez; Ignacio Scocco o Héctor Fértoli. DT: Diego Osella.



Árbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: Gigante de Arroyito.