Centurión respondió acerca de los rumores que lo vinculan con Rocío Oliva

El mediocampista Ricardo Centurión no esquivó el bulto y le hizo frente a los rumores que lo vinculan con Rocío Oliva, la pareja (¿o ex?) de Diego Maradona.



"Se habla mucho de lo que hago fuera de la cancha. Tengo una mancha que no es fácil de borrar, pero no le doy mayor importancia a lo que se dice. Aprendí y traté de mejorar cosas puertas adentro", dijo en declaraciones a Sportia, programa que se emite por TyC Sport.





centurion maradona1.JPG

Asimismo señaló: "Yo creo que desde llegué a Boca crecí y maduré mucho. Entendí donde estoy y mi lugar en el plantel donde tengo respeto por mis compañeros y soy profesional".En relación a la recuperación de su lesión, Centurión aseguró que su objetivo es regresar al primer equipo de Boca para el Superclásico frente a River y dijo que está "haciendo todo lo posible" por "volver lo antes posible"."Estamos haciendo todo para volver lo antes posible, desde mi lado, desde el lado del cuerpo médico y porque el objetivo es llegar al Superclásico", señaló el futbolista.