Chilavert : Casos de doping en River: "Donato Villani es miembro de la Conmebol, trabaja en conjunto con Pedro Hansing." "Tienen una clínica en Buenos Aires."

El ex Jugador de Fútbol, José Luis Chilavert, habló con Alejandro Fantino, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESChilavert: "Estoy en mi chacra en Paraguay, tranquilo."Chilavert: "El director médico de la Conmebol, Osvaldo Pangrazio, es pariente de Juan Ángel Napout, presidente de la Conmebol y preso."AUDIO DE LA NOTAChilavert: "La pregunta es que si le salió un diurético a River, qué consumieron." "Rodolfo D'Onofrio sabía todo esto 12 días antes de esto." "Buscaron una figura para tapar todo junto a Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol." "Así aparecieron casos como el de Alario o Driussi." "Por esto los dirigentes de Guaraní plantean que se esclarezca todo."Chilavert: "No es casualidad que el cupo se haya ampliado de 3 a 6 refuerzos."Chilavert: "Donato Villani es miembro de la Conmebol, trabaja en conjunto con Pedro Hansing." "Tienen una clínica en Buenos Aires."Chilavert: "Por qué no le dicen a la gente, ¿qué consumieron?" "Villani defendió a Hansing a morir, porque son socios." "La corrupción sigue en Conmebol."Chilavert: "Jorge Brito, Matías Patanian y todos los que vinieron, tienen todo acomodado."Chilavert: "Rodolfo D'Onofrio ocupa un cargo importante en FIFA." "Jorge Brito es miembro de Conmebol." "Donato Villani también."Chilavert: "La Conmebol trata todo por sobreprecios."Chilavert: "Alejandro Domínguez odia a Chiqui Tapia, Daniel Angelici y Hugo Moyano."Chilavert: "Le digo a los hinchas de River que los partidos se ganan en la cancha.&quo t;