Cinco argentinos ingresarán al cuadro principal del ATP de Buenos Aires

Federico Delbonis, Facundo Bagnis, Guido Pella, Diego Schwartzman y Horacio Zeballos entrarán directo en el cuadro principal del ATP de Buenos Aires, que se jugará entre el 11 y el 19 de febrero, y que otorga puntos para el ranking.



El sitio web del torneo, cuyo director es Martín Jaite, informó este martes que estos cinco jugadores argentinos se encuentran en el cuadro de la 17a. edición del Argentina Open, y que todavía quedan dos invitaciones disponibles. La primera wild card la recibió el serbio Janko Tipsarevic.



El japonés Kei Nishikori (5 del mundo) y el español David Ferrer (21) serán los máximos favoritos del certamen, que se desarrollará sobre las canchas de polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club.



Los argentinos que ingresarán al cuadro de 28 jugadores sin tener que pasar por la qualy son Delbonis (41 del ranking mundial de la ATP), Schwartzman (52), Bagnis (56), Zeballos (71) y Pella (80).



Juan Martín Del Potro, el mejor argentino en la actualidad, no participará ya que decidió hacer otra gira en el circuito.



Por otra parte, fueron confirmados el uruguayo Pablo Cuevas (22), los españoles Tommy Robredo (57) y Pablo Carreño (30) y el italiano Fabio Fognini (49).



El torneo Argentina Open forma parte del ATP World Tour, circuito que cuenta con más de 62 torneos que se llevan a cabo durante el año en más de 39 países.



El listado de campeones del certamen cuenta con nombres tan ilustres como Rafael Nadal (ex Nº 1 y nueve veces campeón de Roland Garros), David Ferrer, Nicolás Almagro, David Nalbandian, Juan Mónaco, Carlos Moyá (ex Nº 1 y campeón de Roland Garros), Gustavo Kuerten (ex Nº 1 y tricampeón de Roland Garros), Nicolás Massú (medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas), Guillermo Coria (finalista de Roland Garros), Gastón Gaudio (campeón de Roland Garros) y el español Robredo (campeón de Copa Davis), entre otros.